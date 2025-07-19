Курьер сделал сальто в момент страшного ДТП в Петрозаводске

Курьер на мопеде перелетел через автомобиль и врезался в ограждения в момент жесткого ДТП в Петрозаводске, сообщает Telegram-канал «Daily Карелия». По его информации, инцидент произошел вечером на перекрестке набережной Гюллинга и улицы Луначарского. Жуткую аварию запечатлела уличная камера.

На кадрах видно, как курьер на большой скорости врезается в красный автомобиль. От удара мужчина подлетает в воздух, переворачивается, а затем со всей силы врезается в железное ограждение и падает на землю. Предварительно, пострадавший врезался в машину, которая поворачивала на улицу Ригачина.

В момент столкновения на курьере не было никакой защитной одежды, даже шлема. На место ЧП оперативно прибыли медики. До этого момента водитель легковушки находился рядом с пострадавшим.

Ранее четыре человека, в том числе два ребенка восьми и девяти лет, погибли при столкновении трех автомобилей в Пензенской области. Еще трое получили травмы. По предварительным данным, столкнулись Renault Logan, «Москвич» и «Газель».

До этого четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковой машиной в Кемеровской области. 44-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. 19-летний водитель легковушки и трое его пассажиров скончались до приезда скорой помощи.