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19 июля 2025 в 10:06

Грузовик выехал на встречку и снес легковушку с 19-летним водителем

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кемеровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковой машиной в Кемеровской области, сообщили в региональном МВД. По предварительным данным, 44-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

Уточняется, что ЧП произошло на 74 километре трассы Белово — Коновалово — Прокопьевск. При столкновении 19-летний водитель легковушки и трое его пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальная мера наказания по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области 39-летний водитель за рулем иномарки сбил 17-летнюю девушку. Авария произошла в деревне Семено-Никольское в Спасском районе. Несовершеннолетняя передвигалась по дороге на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Парковой.

До этого в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области погибли семь человек. Еще один получил травмы.

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