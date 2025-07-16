В Новосибирской области страшная автокатастрофа унесла жизни семи человек Семь человек погибли и один пострадал в результате ДТП в Новосибирской области

В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области погибли семь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Еще один человек получил травмы.

Уточняется, что трагедия произошла на 290-м км федеральной трассы К-17. На место происшествия выехал прокурор Краснозерского района.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля BMW и грузовика Ford в Калужской области. Авария произошла 15 июля на 48 километре связывающей Калугу и Серпухов трассы.

До этого в Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием питбайка и легкового автомобиля. Авария случилась вечером 12 июля, примерно в 21:30, на автодороге Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка, находившаяся на мотоцикле.

На днях в районе аэропорта Домодедово произошло жесткое лобовое столкновение большегруза и рейсового автобуса. В результате аварии погиб водитель, не менее 10 человек получили травмы.