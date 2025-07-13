В Подмосковье в ДТП погибла 17-летняя девушка МВД: при столкновении машины и питбайка в Подмосковье погибла 17-летняя девушка

В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба подмосковной полиции. В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка мини-мотоцикла.

Инцидент случился в субботу 12 июля, около 21:30 по мск, на пятом километре автодороги Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка. По информации правоохранительных органов, водитель питбайка 1992 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где его транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем.

Удар оказался смертельным для пассажирки мотоцикла — 17-летней девушки, которая скончалась до приезда медиков. Сам водитель питбайка с травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проводят все необходимые мероприятия для установления точной картины и всех обстоятельств трагического происшествия. По завершении проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

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