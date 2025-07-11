Кроссовер врезался в пешеходов на набережной в Москве

Кроссовер врезался в пешеходов на набережной в Москве Депздрав: водитель кроссовера сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве

В Москве на Бережковской набережной произошло серьезное ДТП, кроссовер сбил группу пешеходов, передает Telegram-канала столичного департамента здравоохранения. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Инцидент случился, когда пешеходы переходили дорогу. На месте работают медики скорой помощи, уточняя степень тяжести травм у пострадавших. Предварительно известно о двух детях 8-10 лет среди пяти раненых.

Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести. Команды врачей больниц уже приступили к оказанию помощи, — говорится в публикации

Водитель кроссовера, как сообщают в прокуратуре, совершил наезд, проехав регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, после чего покинул место аварии. Столичная Госавтоинспекция подтвердила, что принимаются все необходимые меры для розыска и задержания виновника. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливая детали произошедшего.

Прокуратура Москвы начала процессуальную проверку по факту аварии, сообщает агентство. Основное внимание сейчас сосредоточено на поисках скрывшегося водителя и оказании помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Домодедово произошло жесткое лобовое столкновение большегруза и рейсового автобуса. По предварительным данным, в результате аварии погиб водитель, не менее 10 человек получили травмы. На месте работают все экстренные службы.