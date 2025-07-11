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11 июля 2025 в 22:32

Авария в Подмосковье обернулась гибелью водителя

При столкновении автобуса и грузовика возле Домодедово погиб человек

Фото: t.me/gibdd50mo*

Жесткое лобовое столкновение большегруза и рейсового автобуса произошло вечером на трассе М-4 «Дон» в районе аэропорта Домодедово, пишет пресс-служба Госавтоинспекции Московской области. По предварительным данным, в результате аварии погиб водитель, не менее 10 человек получили травмы. На месте работают все экстренные службы.

Сила удара была такова, что кузов фуры оказался буквально разорван. Автобус также получил крайне серьезные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и экипажи ГИБДД.

Для оперативной оценки обстановки и возможной эвакуации пострадавших к месту аварии был направлен вертолет санавиации. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все детали и причины произошедшей трагедии. Обстоятельства инцидента тщательно выясняются.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно предоставить отчет о ходе расследования смертельного ДТП в Севастополе. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате аварии погибли пять молодых девушек — жительниц Крыма, еще один человек получил повреждения различной степени тяжести.

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