Главе СКР доложат о массовом смертельном ДТП в Севастополе Бастрыкину доложат о расследовании ДТП в Севастополе с пятью погибшими девушками

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал срочно доложить о ходе расследования ДТП в Севастополе, сообщили в пресс-службе СК России. В результате аварии погибли пять девушек — жительниц Крыма, один человек получил травмы.

Руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев станет докладывать о выявленных обстоятельствах аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до семи лет. Также им грозит запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Ранее полиция Омска показала кадры с места столкновения пассажирского автобуса и грузовика на Исилькульском тракте, в результате которого пострадали шесть человек. На снимках, опубликованных пресс-службой ведомства, запечатлены транспортные средства, которые получили значительные повреждения. Особенно пострадали лобовые части автомобилей: у автобуса и грузовика полностью выбиты стекла, видны вмятины и деформации передних секций.