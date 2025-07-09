Появились кадры с места лобового столкновения автобуса и грузовика Полиция Омска показала кадры с места столкновения пассажирского автобуса и фуры

Полиция Омска показала кадры с места столкновения пассажирского автобуса и грузовика на Исилькульском тракте, в результате которого пострадали шесть человек. На снимках, опубликованных пресс-службой ведомства, видны последствия аварии.

На снимках запечатлены транспортные средства, которые получили значительные повреждения. Особенно пострадали лобовые части автомобилей: у автобуса и грузовика полностью выбиты стекла, видны вмятины и деформации передних секций.

Ранее стало известно, что ДТП произошло на 804-м километре Исилькульского тракта около 17:00 по местному времени (14:00 мск). В результате аварии пострадали оба водителя 60 и 62 лет, а также четверо пассажиров, в том числе маленький ребенок.

До этого микроавтобус съехал в кювет в подмосковном Ступино. Пострадали 15 человек, им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, авария произошла примерно в полдень 8 июля. В районе села Старая Ситня водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге транспортное средство перевернулось на бок.