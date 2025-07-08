Автобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся

Автобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся Минимум 15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Микроавтобус съехал в кювет в подмосковном Ступино, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Отмечается, что пострадали 15 человек, им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, авария произошла примерно в полдень. В районе села Старая Ситня водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге транспортное средство перевернулось на бок.

Ранее в Ростовской области междугородний автобус Москва — Ставрополь загорелся на трассе. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиры самостоятельно покинули транспорт. Через некоторое время автобус эвакуировали.

До этого пассажирский автобус взорвался около деревни Змеево Тверской области. До этого транспортное средство протаранило остановку. На месте происшествия работали пожарные.

2 июля у автобуса № 481 на перекрестке проспектов Стачек и Маршала Жукова в Санкт-Петербурге взорвалось колесо, пострадал один человек. Колесо лопнуло под пассажирским сиденьем. На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники МЧС.