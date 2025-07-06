Автобус Москва — Ставрополь вспыхнул прямо на трассе

В Ростовской области междугородний автобус Москва — Ставрополь загорелся на трассе, сообщает паблик «Новости Ставрополья» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Пассажиры самостоятельно покинули транспорт. Через некоторое время автобус эвакуировали.

Ранее пассажирский автобус взорвался около деревни Змеево Тверской области. До этого транспортное средство протаранило остановку. На месте происшествия работали пожарные.

Кроме того, трагичная авария с участием студенческого автобуса произошла на мосту Эликоидаль в департаменте Киндио в Колумбии. В результате погибли как минимум 11 человек. Также сообщалось о пострадавших. Всего в салоне находились 26 пассажиров. Все они возвращались в департамент Киндио со стажировки.

Между тем в Бурятии на федеральной трассе «Байкал» столкнулись две фуры. Авария на 234-м километре между поселком Танхой и городом Бабушкином. В результате ДТП никто не пострадал, однако движение по трассе было затруднено. Машины стояли в пробке, людям приходилось выбирать объездные пути.