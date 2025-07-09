Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 16:51

Грузовик выехал на встречку и влетел в автобус с пассажирами

В Омске шесть человек пострадали при ДТП с грузовиком и автобусом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на одной из улиц Омска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

В результате ДТП оба водителя и четыре пассажира автобуса — женщина 1956 года рождения, мужчина (1957), женщина (1937) и четырехлетний ребенок — доставлены в медицинское учреждение, — говорится в публикации.

Предположительно, при движении по Исилькульскому тракту в районе 804-го км водитель большегруза «Скания» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут № 125). В салоне общественного транспорта на момент ДТП находились 10 пассажиров.

Ранее микроавтобус съехал в кювет в подмосковном Ступино. Отмечается, что пострадали 15 человек, им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, авария произошла примерно в полдень 8 июля. В районе села Старая Ситня водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге транспортное средство перевернулось на бок. Сколько всего было пассажиров в салоне, не уточняется.

ДТП
грузовики
автобусы
пострадавшие
Омск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в уазике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской
Американская компания поставила мировой рекорд по капитализации
«Момент истины»: Орбан о грядущем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК
Собака спасла от оползня жителей целой деревни
«Нажал на газ в пол»: что грозит мигранту за убийство охранника в Москве
Раскрыты детали гибели росгвардейца при атаке ВСУ в Курске
Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274
Военэксперт оценил потенциал сеток от БПЛА на машинах скорой помощи
Невролог рассказал, что делать при болях в сердце в жаркую погоду
Мужчина обнаружил неожиданный подарок в куртке из секонд-хенда
«Обещать — не значит жениться»: политолог о заявлениях ЕС про помощь Киеву
Дальше
Самое популярное
Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.