Грузовик выехал на встречку и влетел в автобус с пассажирами

Грузовик выехал на встречку и влетел в автобус с пассажирами В Омске шесть человек пострадали при ДТП с грузовиком и автобусом

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на одной из улиц Омска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

В результате ДТП оба водителя и четыре пассажира автобуса — женщина 1956 года рождения, мужчина (1957), женщина (1937) и четырехлетний ребенок — доставлены в медицинское учреждение, — говорится в публикации.

Предположительно, при движении по Исилькульскому тракту в районе 804-го км водитель большегруза «Скания» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут № 125). В салоне общественного транспорта на момент ДТП находились 10 пассажиров.

Ранее микроавтобус съехал в кювет в подмосковном Ступино. Отмечается, что пострадали 15 человек, им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, авария произошла примерно в полдень 8 июля. В районе села Старая Ситня водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге транспортное средство перевернулось на бок. Сколько всего было пассажиров в салоне, не уточняется.