Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика на российской трассе

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика на российской трассе МВД: пять человек погибли в ДТП с участием BMW и грузовика в Калужской области

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля BMW и грузовика Ford в Калужской области, сообщила в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. Авария произошла 15 июля на 48 километре связывающей Калугу и Серпухов трассы.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «БМВ» 1972 года рождения, три пассажира автомобиля «БМВ», водитель автомобиля «Форд» 1965 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу сообщила о ДТП с участием Kia Rio и Renault на улице Корякова. В аварии погиб 54-летний водитель французской иномарки, а два его пассажира попали в больницу. Полиция проводит проверку по факту инцидента. В ведомстве отметили, что авария произошла, когда 21-летний водитель за рулем Kia врезался в Renault на нерегулируемом перекрестке. От удара вторую машину отбросило на фонарный столб.

До этого в Московской области произошло смертельное ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля. Авария произошла вечером 12 июля, примерно в 21:30, на автодороге Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка, находившаяся на мотоцикле.