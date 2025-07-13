Один человек погиб и двое пострадали в жуткой аварии в Петербурге

Один человек погиб и двое пострадали в жуткой аварии в Петербурге В Петербурге один человек погиб и двое пострадали в ДТП с Renault и Kia

В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием Kia Rio и Renault на улице Корякова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, в аварии погиб 54-летний водитель французской иномарки, а два его пассажира попали в больницу. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault скончался на месте происшествия. Его пассажиры — 48-летняя женщина и 18-летний юноша — госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авария произошла, когда 21-летний водитель за рулем Kia врезался в Renault на нерегулируемом перекрестке. От удара вторую машину отбросило на фонарный столб.

До этого в Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием питбайка и легкового автомобиля. Авария произошла вечером 12 июля, примерно в 21:30, на автодороге Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка, находившаяся на мотоцикле.