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19 июля 2025 в 13:32

Семья с двумя детьми погибла в раздавленной машине в Пензенской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека, в том числе два ребенка восьми и девяти лет, погибли при столкновении трех автомобилей в Пензенской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Еще трое получили травмы. По предварительным данным, столкнулись Renault Logan, «Москвич» и «Газель».

В результате происшествия водитель автомобиля Renault Logan и три его пассажира: женщина 1996 года рождения, мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения — скончались на месте, — сказано в сообщении.

Ранее на пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Москве автомобиль Nissan переехал мужчину. Отмечается, что пострадавший, предположительно, упал в обморок из-за жары. Он стоял у светофора и ждал зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу. Ему стало плохо, он упал. Водитель не заметил пешехода и наехал на него.

До этого в Иволгинском районе Бурятии из-за 16-летнего юноши произошло ДТП с тремя пострадавшими подростками. Он взял без разрешения дедушкину машину и сел за руль, не имея при этом прав.

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