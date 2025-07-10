Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 21:39

В Москве автомобиль переехал упавшего от жары мужчину

Иномарка переехала упавшего в обморок мужчину на пешеходном переходе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Москве автомобиль марки Nissan переехал мужчину, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что пострадавший, предположительно, упал в обморок из-за жары.

По словам очевидцев, мужчина стоял у светофора и ждал зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу. Ему стало плохо, он упал. Водитель не заметил пешехода и наехал на него.

Ранее в деревне Куватка Братского района Иркутской области 16-летний подросток погиб в результате столкновения мотоцикла с лошадью, сообщили в региональной полиции. По данным ГАИ, юноша управлял мотоциклом «Орион» и врезался в лошадь, после чего транспортное средство опрокинулось. От полученных травм подросток скончался в машине скорой помощи.

До этого в Иволгинском районе Бурятии из-за 16-летнего юноши произошло ДТП с тремя пострадавшими подростками. По данным МВД России по региону, он взял без разрешения дедушкину машину и сел за руль, не имея прав.

Также стало известно о ДТП с участием ребенка на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге. Как сообщили правоохранители, водитель внедорожника «УАЗ-Патриот» сбил мальчика на пешеходном переходе, двигаясь на красный свет светофора. В результате инцидента ребенок впал в кому.

Россия
Москва
ДТП
жара
аварии
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Удмуртии произошло куриное нашествие
Стало известно, вернется ли Доронина в театр после обысков у Кехмана
Силы ПВО ликвидировали дрон ВСУ, атаковавший Тульскую область
Стало известно, когда США примут решение по конфликту на Украине
Милонов раскритиковал идею введения налога на бездетных
Бойцы СВО и дети стали бомжами под Владимиром: что случилось, кто виноват
Ловлю лето в лимоннике — идеальное сочетание сладости и свежести
Собчак пожаловалась на модников и погоду в Москве
Неповторимый суп из свежих лисичек: пошаговый рецепт
Акробат цирка на Фонтанке чуть не погиб во время номера
«Не ждем льготную ипотеку»: риелтор о ценах на жилье и скидках застройщиков
Названа причина сближения Великобритании и Франции
В Москве автомобиль переехал упавшего от жары мужчину
Настаиваю хлебный настой — натуральный квас через день
Российские военные спасли боевого товарища, читая стихи из «Брата-2»
В Сети появились кадры взрыва БПЛА в Курске
Стали известны слова Старовойта после отставки
Домашнее вино из вишни: лето в праздничном бокале
«Не говорит и не ходит»: отец мальчика из Шереметьево о состоянии сына
Почти 30 беспилотников ВСУ атаковали Россию за три часа
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.