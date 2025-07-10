В Москве автомобиль переехал упавшего от жары мужчину Иномарка переехала упавшего в обморок мужчину на пешеходном переходе в Москве

На пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Москве автомобиль марки Nissan переехал мужчину, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что пострадавший, предположительно, упал в обморок из-за жары.

По словам очевидцев, мужчина стоял у светофора и ждал зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу. Ему стало плохо, он упал. Водитель не заметил пешехода и наехал на него.

Ранее в деревне Куватка Братского района Иркутской области 16-летний подросток погиб в результате столкновения мотоцикла с лошадью, сообщили в региональной полиции. По данным ГАИ, юноша управлял мотоциклом «Орион» и врезался в лошадь, после чего транспортное средство опрокинулось. От полученных травм подросток скончался в машине скорой помощи.

До этого в Иволгинском районе Бурятии из-за 16-летнего юноши произошло ДТП с тремя пострадавшими подростками. По данным МВД России по региону, он взял без разрешения дедушкину машину и сел за руль, не имея прав.

Также стало известно о ДТП с участием ребенка на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге. Как сообщили правоохранители, водитель внедорожника «УАЗ-Патриот» сбил мальчика на пешеходном переходе, двигаясь на красный свет светофора. В результате инцидента ребенок впал в кому.