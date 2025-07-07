Подросток на мотоцикле врезался в лошадь и погиб В Иркутской области погиб 16-летний подросток после ДТП с лошадью и мотоциклом

В ночь на 7 июля в деревне Куватка Братского района Иркутской области 16-летний подросток погиб в результате столкновения мотоцикла с лошадью, сообщили в региональной полиции. По данным ГАИ, юноша управлял мотоциклом «Орион» и врезался в лошадь, после чего транспортное средство опрокинулось. От полученных травм подросток скончался в машине скорой помощи.

Сотрудники полиции выяснили, что мотоцикл несколько лет назад приобрела мать подростка. Водительского удостоверения у юноши не было, шлем и защитную экипировку он также не использовал. Подросток учился в одном из местных профессиональных училищ.

Полиция проводит проверку по факту аварии, чтобы установить все обстоятельства и принять правовое решение. В ГАИ напомнили, что дети и подростки без прав не должны управлять любыми транспортными средствами.

Ранее в Иволгинском районе Бурятии из-за 16-летнего юноши произошло ДТП с тремя пострадавшими подростками. По данным МВД России по региону, он взял без разрешения дедушкину машину и сел за руль, не имея прав.