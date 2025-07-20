Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 20:12

Страшная авария под Владимиром унесла жизни четырех человек

Четыре человека погибли и один пострадал при ДТП во Владимирской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ДТП с участием легковых автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области, жертвами аварии стали четыре человека, один получил ранения, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Несколько машин загорелись в результате столкновения.

20 июля около 17:00 на 265 км автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19:30 сообщается о четверых погибших и об одном пострадавшем, — указывается в сообщении.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, а также экстренные службы. Движение на участке автотрассы у места ЧП затруднено. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что авария произошла на западе Крыма. В столкновении двух машин под селом Наташино погибли двое, включая ребенка, еще пять человек получили травмы. ЧП произошло на автотрассе Черноморское — Евпатория в темное время суток.

Владимирская область
ДТП
аварии
погибшие
пострадавшие
автомобили
смерти
происшествия
инциденты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Баку объяснили неучастие в заседании экономического совета СНГ в Москве
Новый фронт, старт битвы за Волчанск и Купянск: новости СВО вечером 20 июля
На Западе высмеяли стиль ведения войны Зеленским одной картинкой
Объявленный мертвым пенсионер «воскрес» через полчаса и задал один вопрос
В МВД раскрыли судьбу пытавшихся сжечь кошку детей
Экс-глава МИД Австрии взяла кота на богослужение
Мощный тропический шторм лишил россиян света и попал на видео
В конгрессе призвали допросить Харрис по делу о здоровье Байдена
Рианна поделилась фото с новорожденной дочерью
Российская компания ввела штраф за попытку пронести телефон на свои НПЗ
Страшная авария под Владимиром унесла жизни четырех человек
Стало известно, где и когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин
«Воздушный армагеддон» для ВСУ, тайны самоубийства Старовойта: что дальше
Пострадавшую от пинка мужчины россиянку хейтят в Сети
Названы неочевидные ошибки в защите от мошенников
В Ингушетии квартира сгорела из-за самодельного удлинителя
Жители украинского села дали отпор военкомам
В Сети появились кадры из затопленного Воронежа
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график
«Звезда родилась»: Киркоров о том, как выбирает артистов для продюсирования
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.