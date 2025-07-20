Страшная авария под Владимиром унесла жизни четырех человек Четыре человека погибли и один пострадал при ДТП во Владимирской области

ДТП с участием легковых автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области, жертвами аварии стали четыре человека, один получил ранения, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Несколько машин загорелись в результате столкновения.

20 июля около 17:00 на 265 км автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19:30 сообщается о четверых погибших и об одном пострадавшем, — указывается в сообщении.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, а также экстренные службы. Движение на участке автотрассы у места ЧП затруднено. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что авария произошла на западе Крыма. В столкновении двух машин под селом Наташино погибли двое, включая ребенка, еще пять человек получили травмы. ЧП произошло на автотрассе Черноморское — Евпатория в темное время суток.