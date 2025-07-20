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20 июля 2025 в 00:36

При столкновении двух машин в Крыму погиб ребенок

МВД: взрослый и ребенок погибли при ДТП у крымского села Наташино

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страшная авария произошла в субботу вечером на западе Крыма, проинформировала пресс-служба крымского МВД. В столкновении двух машин под селом Наташино погибли двое, включая ребенка, еще пять человек получили травмы.

Трагедия разыгралась на автодороге Черноморское — Евпатория в темное время суток. По предварительным данным правоохранительных органов, водитель автомобиля ВАЗ-2105 совершил ошибку. Двигаясь в сторону Евпатории, он при повороте налево в районе села Наташино не уступил дорогу встречной машине. Это привело к лобовому столкновению.

Двое человек, один из которых ребенок, скончались на месте от полученных травм. Еще пять участников ДТП, находившиеся в обеих иномарках, были госпитализированы с различными повреждениями. Их текущее состояние уточняется медицинскими работниками.

Следственные органы и автоинспекторы в настоящее время тщательно работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства и детали случившегося.

Ранее сообщалось, что более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика в Гунибском районе Дагестана. Среди пострадавших 18 детей. Их готовятся транспортировать вертолетом в стационары Махачкалы.

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