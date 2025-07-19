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19 июля 2025 в 19:58

18 детей пострадали при ДТП с перевернувшимся грузовиком в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика в Гунибском районе Дагестана, сообщили в Минздраве республики. Среди пострадавших 18 детей. Их готовятся транспортировать вертолетом в стационары Махачкалы.

В результате ДТП в Гунибском районе, по предварительным данным, пострадал 21 человек, в том числе 18 детей. Тяжелораненых трое, из них один ребенок, — говорится в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану, инцидент произошел вблизи села Салта в Гунибском районе. Дети ехали в кузове грузовика.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и «Лада Гранта» пострадали восемь человек, включая троих детей, и погибла одна женщина. Авария произошла около 13:55 мск на трассе Махачкала — Верхний Гуниб недалеко от села Гуниб. Пятеро взрослых и трое детей были госпитализированы в Гергебильскую центральную районную больницу.

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