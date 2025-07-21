Появились данные о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии Минздрав: после смертельного ДТП в Якутии госпитализировано 10 человек

После серьезного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии с участием вахтовиков пострадали 20 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Из них 10 были госпитализированы в местную больницу, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек получили амбулаторную помощь.

Им были поставлены диагнозы, не требующие срочной госпитализации, преимущественно, ушибы и ссадины. У одного из пострадавших выявлен перелом лодыжки без смещения, не нуждающийся в операции.

Для оказания специализированной помощи пострадавшим в Нерюнгринскую центральную районную больницу экстренно вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф из Якутска. В нее вошли анестезиолог-реаниматолог, травматолог, хирург, нейрохирург и два фельдшера. Одновременно к месту событий направлен психолог МЧС для оказания экстренной психологической поддержки пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Якутии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с вахтовым автобусом. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в результате 14 человек погибли и семь получили травмы. Транспортное средство, перевозившее шахтеров, съехало с дороги и упало с 25-метровой высоты.