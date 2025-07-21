Более 10 человек погибли при падении автобуса в обрыв в Якутии

Более 10 человек погибли при падении автобуса в обрыв в Якутии МВД: при опрокидывании вахтового автобуса в Якутии погибли 14 человек

В Якутии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с вахтовым автобусом, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В результате 14 человек погибли и семь получили травмы.

Транспортное средство, перевозившее шахтеров, съехало с дороги и упало с 25-метровой высоты. Авария была зафиксирована около 03:20 утра по местному времени на технологической дороге АО «ГОК Денисовский».

Произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель транспортного средства марки «Нефаз 4208-34» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 м, — сообщили в МВД.

К месту происшествия оперативно прибыли 36 спасателей и 10 единиц спецтехники. Прокуратура Якутии начала проверку по факту трагедии.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло в поселке Ишня Ярославской области. По официальным данным, водитель мопеда совершил наезд на трех пешеходов, в результате чего погибла пятимесячная девочка. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.