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20 июля 2025 в 23:25

Пятимесячный ребенок погиб в аварии с мопедом под Ярославлем

ГИБДД: младенец погиб после наезда мопеда на пешеходов под Ярославлем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Ишня Ярославской области, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. По официальным данным, водитель мопеда совершил наезд на трех пешеходов, в результате чего погибла пятимесячная девочка.

Неустановленный водитель, управляя мопедом, совершил наезд на трех пешеходов, в том числе несовершеннолетнего, находящегося в коляске, движущихся по левой обочине навстречу движения транспортных средств, после чего с места ДТП скрылся, — указано в сообщении.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Младенец, находившийся в детской коляске, не выжил после полученных повреждений.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии и разыскивают скрывшегося водителя. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием легковых автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области, жертвами аварии стали четыре человека, один получил ранения. Несколько машин загорелись в результате столкновения.

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