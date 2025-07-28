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28 июля 2025 в 15:11

Жена бойца UFC за рулем иномарки попала в смертельное ДТП

В Казахстане семья бойца UFC Рахмонова попала в ДТП с двумя погибшими

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова попали в смертельное ДТП, которое унесло жизни двоих женщин. По данным источника, предположительно, супруга спортсмена была за рулем иномарки. В результате аварии жена и сын бойца попали в больницу с тяжелыми травмами.

Канал отмечает, что ДТП произошло утром в воскресенье, 27 июля, на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в районе Жамбылской области. Участниками аварии стали водитель Toyota Land Cruiser 200, где находились четверо. Предположительно, тот, кто был за рулем, не справился с управлением, и машина перевернулась.

В посте говорится, что две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Жизни матери с сыном ничего не угрожает, несмотря на состояние, в котором они были госпитализированы.

Ранее в Крыму на трассе «Таврида» под Симферополем столкнулись девять автомобилей. В пресс-службе МЧС России уточнили, что авария произошла недалеко от села Родниково, где из-за пожара возникло сильное задымление. В результате ДТП одна из машин загорелась.

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