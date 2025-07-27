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27 июля 2025 в 16:26

Девять машин столкнулись в Крыму из-за пожара

Девять машин столкнулись в Крыму на трассе «Таврида» из-за ландшафтного пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе «Таврида» под Симферополем столкнулись девять машин, сообщила пресс-служба МЧС России. ДТП произошло недалеко от села Родниково, где из-за ландшафтного пожара образовалось сильное задымление. В результате аварии одна из машин, Chevrolet Cruze, загорелась. Информации о пострадавших нет.

В Симферопольском районе Крыма борются с ландшафтным пожаром. Горят, по предварительным данным, 20 гектаров сухостоя вдоль автодороги Евпатория — Симферополь. Ветер разносит пламя. На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма — всего более 80 специалистов и 14 единиц техники, — уточнили в пресс-службе.

Ранее на трассе Р-132 в Смоленской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 69-летний водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Cerato. В результате аварии погибли водитель и два пассажира Kia. Водитель и пассажир Hyundai с травмами доставлены в больницу.

До этого в Раменском произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых машин: водитель Scania на 59-м километре трассы М-5 «Урал» врезался в стоящие на обочине Lexus и Lada. В результате аварии погибли оба водителя легковых автомобилей и девятилетняя девочка, находившаяся в одной из машин.

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