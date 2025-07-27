Водитель устроил смертельное лобовое ДТП на трассе под Смоленском Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Смоленской области

В Смоленской области три человека погибли и двое пострадали в лобовом ДТП, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария случилась утром на 1025-м километре автодороги Р-132 Новодугинского муниципального округа.

По предварительным данным, 69-летний водитель внедорожника Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Cerato под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки скончались. Водитель и пассажир Hyundai госпитализированы с травмами.

Ранее водитель BMW X3 насмерть сбил пешехода, после чего вылетел на крыльцо мэрии в Магнитогорске. Авария произошла в ночь на 27 июля. В результате ДТП 32-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Два пассажира автомобиля 1993 и 1999 годов рождения госпитализированы с травмами.

При этом правоохранители выяснили, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Предварительно, водитель 1998 года рождения на мокром асфальте не справился с управлением и допустил занос транспортного средства.