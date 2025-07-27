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27 июля 2025 в 08:55

Гонщик насмерть сбил женщину прямо у здания мэрии

В Магнитогорске водитель BMW насмерть сбил женщину перед зданием мэрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель BMW X3 насмерть сбил пешехода, после чего вылетел на крыльцо мэрии в Магнитогорске, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла в ночь на 27 июля.

В результате ДТП 32-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Два пассажира автомобиля 1993 и 1999 года рождения госпитализированы с травмами. При этом правоохранители выяснили, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Предварительно, водитель 1998 года рождения на мокром асфальте не справился с управлением и допустил занос транспортного средства.

Ранее в подмосковном Раменском водитель грузовика врезался в две легковые машины, остановившиеся из-за аварии на обочине, погибли три человека. ДТП случилось утром на 59-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации, 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом марки Scania, совершил наезд на автомашины марок Lexus и «Лада». В результате ДТП погибли водители обеих легковушек, а также девятилетняя пассажирка одной из машин.

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