Автоэксперт раскрыл, чем обернется разрешение получать права без автошколы

Автоэксперт Волин: получение прав экстерном позволит сберечь время и деньги

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Возвращение практики сдачи экзаменов в ГИБДД экстерном может позволить гражданам сэкономить время и денежные средства, заявил автоэксперт Иван Волин в беседе с агентством ПРАЙМ. Он оценил инициативу Национального автомобильного союза разрешить получение прав без обязательного обучения в автошколе.

Эксперт напомнил, что ранее такая система уже существовала в России. По его словам, человек мог подготовиться самостоятельно и сдать экзамены в ГИБДД, получая права через месяц. Однако эта практика имела определенные недостатки.

Поэтому правила были ужесточены и появились автошколы с огромными ценниками и опять-таки негарантированным результатом сдачи экзамена и вообще качества обучения, — отметил Волин.

Он считает, что отмена обязательного обучения в автошколе не повлияет существенно на дорожную ситуацию. Качество вождения, по его мнению, зависит прежде всего от личной ответственности каждого водителя. Важнее уделять внимание наказанию за нарушения ПДД, чем форме подготовки к экзаменам.

Ранее сообщалось, что стоимость начального курса обучения в российских автошколах подскочила на 20,2% по итогам семи месяцев 2025 года. Так, средняя цена в период с января по июль составила 42 879 рублей, притом что в 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была меньше — 35 682 рубля.

автошколы
права
обучение
вождение
