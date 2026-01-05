Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 18:29

Харьков содрогнулся от серии взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах и повреждениях

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Энергетическая инфраструктура Харькова получила повреждения после серии взрывов днем 5 января, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telеgram-канале. Какие конкретно объекты пострадали на территории города, он уточнять не стал. Другие подробности неизвестны.

Имеем очень значительные повреждения, — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военным целям на Украине. Атаки проводились с применением БПЛА «Герань-3» и ракетных комплексов «Искандер-М». В российском оборонном ведомстве не комментировали эту информацию.

Тем временем американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему бывшей советской республики. На положение Киева влияет и нехватка финансовой помощи со стороны европейских партнеров.

