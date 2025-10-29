Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:51

Экс-директор автошколы в Петербурге получил взятки на 993 тысячи рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-директора автошколы в Петербурге признали виновным в получении взяток на сумму 993 тысячи рублей, сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу. Он обещал ученикам помощь в сдаче экзамена.

По данным следствия, с 2019 по 2024 год он убеждал учеников, что поможет сдать экзамен на права даже при нарушениях ПДД, если они дадут взятку через него инспекторам. На деле экс-директор просто забирал деньги себе — от 15 до 45 тысяч рублей с каждого, — рассказали в ведомстве.

Экс-директора приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года и штрафу в 800 тысяч рублей. К ответственности также привлекут учеников, которые передавали средства.

Ранее бывшего замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева приговорили к девяти годам колонии. Он признан виновным в вымогательстве и получении взятки.

