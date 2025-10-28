Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:13

Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили за взятки

Экс-замглавы тыла Росгвардии Мирзаева приговорили к девяти годам колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывшего замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева приговорили к девяти годам колонии, сообщила Главная военная прокуратура. Он признан виновным в вымогательстве и получения взятки, передает РИА Новости.

Суд приговорил Мирзаева к наказанию в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишения права в течение пяти лет занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Помимо этого, с него взыскана сумма полученной им взятки в полном объеме, — говорится в сообщении.

Суд установил, что Мирзаев с августа 2023-го по июль 2024 года вымогал у руководителя строительной компании, выполнявшей крупный госзаказ на поставку быстровозводимых зданий, более 140 млн рублей. Он обещал директору компании различные преференции, включая беспрепятственное авансирование, приемку продукции без проверок и освобождение от штрафов за возможные нарушения контракта.

В то же время Мирзаев угрожал, что в случае отказа от выплат будет создавать препятствия при приемке и оплате работ. Кроме того, он пообещал, что внесет фирму в список недобросовестных поставщиков.

Ранее зампред правительства Новгородской области Станислав Шульцев был помещен под стражу по обвинению в получении особо крупной взятки. Чиновника арестовали на два месяца. При этом суд отказался удовлетворить просьбу защиты обвиняемого об избрании меры пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО.

