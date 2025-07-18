Новгородский чиновник арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Новгородский чиновник арестован по делу о взятке в особо крупном размере Зампред правительства Новгородской области Шульцев помещен в СИЗО на два месяца

Зампред правительства Новгородской области Станислав Шульцев помещен под стражу по обвинению в получении особо крупной взятки, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Уточняется, что чиновника арестовали на два месяца. Суд отказался удовлетворить просьбу защиты обвиняемого об избрании меры пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО.

Заместителю председателя правительства Новгородской области избрана мера пресечения в суде столицы по делу о получении взятки в особо крупном размере, — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что помощника губернатора Ставропольского края арестовали по делу о мошенничестве при организации всероссийского молодежного фестиваля. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа.

До этого стало известно, что Генпрокуратура РФ требует взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стали ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина.