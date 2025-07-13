Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 16:09

Помощник губернатора похитил 19 млн рублей и попался

В Ставрополе арестован помощник губернатора по делу о хищении 19 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помощника губернатора Ставропольского края арестовали по делу о мошенничестве при организации всероссийского молодежного фестиваля, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа.

Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 25 августа, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый с сообщниками обеспечил победу компании «Сэлма» в электронном аукционе на заключение госконтракта для проведения фестиваля «На высоте». Подряд был заключен по завышенной цене. Следствие считает, что сумма ущерба составила более 19,7 млн рублей.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника отдела полиции Всеволожского района Ленинградской области Сергея Короткова по подозрению в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей. Следствие квалифицировало его действия по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

мошенничество
Ставропольский край
коррупция
губернаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько харьковских сел контролируют российские военные
«Сохранять баланс»: политолог об анонсированном заявлении Трампа по России
Еврокомиссар указал на неожиданный парадокс в расходах ЕС
«Просто издевательство»: олимпийский чемпион о запрете триколора в соцсетях
Мощный взрыв прогремел в украинском городе
Политолог раскрыл планы Киева и Брюсселя на ближайшие годы
Агент СБУ убедила мужа передать ложные сведения ВС РФ о нахождении ВСУ
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Военкор обнародовал перехваченные разговоры ВСУ
В МИД раскрыли, о чем Лавров говорил с Ким Чен Ыном
Военэксперт объяснил значение взятого села Карла Маркса в ДНР
«Придется идти на уступки»: политолог о новых пошлинах США для ЕС
Составлен список городов России, где пройдет парад в честь Дня ВМФ
Раскрыто, сколько человек погибли на водоемах Подмосковья 12 июля
Американские пенсионеры вооружились электрическими тростями
Африка раскроет свои алмазные залежи России
У Лаврова начались важные переговоры в Китае
Житель Норильска не пережил прыжок в воду с большой высоты
Готовим компоты со смородиной: 9 проверенных рецептов на любой вкус
Момент спасения едва не выпавшей из окна москвички попал на видео
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.