Помощник губернатора похитил 19 млн рублей и попался В Ставрополе арестован помощник губернатора по делу о хищении 19 млн рублей

Помощника губернатора Ставропольского края арестовали по делу о мошенничестве при организации всероссийского молодежного фестиваля, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа.

Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 25 августа, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый с сообщниками обеспечил победу компании «Сэлма» в электронном аукционе на заключение госконтракта для проведения фестиваля «На высоте». Подряд был заключен по завышенной цене. Следствие считает, что сумма ущерба составила более 19,7 млн рублей.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника отдела полиции Всеволожского района Ленинградской области Сергея Короткова по подозрению в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей. Следствие квалифицировало его действия по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».