Глава отдела полиции в Ленобласти отправился в СИЗО Главу отдела полиции в Ленобласти Короткова арестовали по коррупционной статье

Глава отдела полиции во Всеволожском районе Ленинградской области Сергей Коротков был арестован по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, сообщили представители объединенной пресс-службы судов города в Telegram-канале. Его подозревают в получении взяток на общую сумму 4 млн рублей.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Короткова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что директор одной из петербургских частных автошкол предстанет перед судом за получение взяток. По информации представителей ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, он незаконно получил почти миллион рублей. Следствие утверждает, что директор постоянно обманывал клиентов учреждения. Согласно имеющимся данным, он предлагал ученикам гарантированную сдачу экзамена в ГАИ за определенную сумму. С них директор брал от 15 до 45 тысяч рублей.