В России резко подскочили цены на обучение в автошколах

Стоимость начального курса обучения в российских автошколах подскочила на 20,2% по итогам семи месяцев 2025 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Росстата. Так, средняя цена в период с января по июль составила 42 879 рублей, при том что в 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была меньше — 35 682 рубля.

По словам аналитиков, на сегодняшний день дороже всего получать права в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. В среднем это обойдется от 60 до 65 тыс. рублей. Дешевле всего можно отучиться в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах — за 16-24 тыс. рублей.

Одновременно с ростом цен число автошкол в городах-миллионниках стало сокращаться. За год суммарно их стало меньше на 6%. В январе — июле этого года количество образовательных учреждений для начинающих водителей сократилось на 8%, то есть на 325 точек.

Ранее правительство России одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей. Отмечается, что стоимость получения водительских прав нового поколения вырастет вдвое — до шести тысяч рублей.