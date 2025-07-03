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03 июля 2025 в 21:57

Правительство повысит пошлины для российских автомобилистов

Российских автомобилистов ждет резкий рост цен на права и номера для машин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ, передает ТАСС со ссылкой на источники. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей, а также введут новые сборы. Цель — компенсировать возросшие расходы госорганов на оказание услуг.

Стоимость получения водительских прав нового поколения вырастет вдвое — до шести тысяч рублей. За права старого образца придется платить четыре тысячи рублей вместо двух тысяч, а за международное удостоверение — 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи рублей.

Госпошлина за выдачу автомобильных номеров увеличится с двух до трех тысяч рублей. Значительно подорожает оформление документов на транспорт: свидетельство о регистрации (СТС) на бумаге будет стоить 1,5 тысячи рублей (было 500 рублей), на пластике — 4,5 тысячи рублей (было 1,5 тысячи рублей), а паспорт транспортного средства (ПТС) подорожает с 800 до 1200 рублей.

Впервые вводится плата за выписку из госреестра транспортных средств — 50 рублей за запрос. Сейчас эта услуга бесплатна, что привело к огромному количеству запросов, создающему избыточную нагрузку на IT-системы МВД. Также появится пошлина за оформление диагностических карт техосмотра и сертификацию соответствия автошкол — 15 тысяч рублей, что, по мнению властей, не повлияет на стоимость обучения, но повысит ответственность школ.

Ранее стало известно, что с сентября 2025 года в России могут появиться семь новых видов госпошлин для иностранных граждан. Так, за регистрацию по месту временного пребывания мигрантам потребуется уплатить 500 рублей.

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