«Бойцы, каких поискать»: Путин высказался о военных из Якутии Путин: Якутия направляет на СВО бойцов, которым нет равных

Республика Саха (Якутия) направляет на передовую бойцов, которым нет равных во всем мире, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, регион активно развивается.

Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать, во всем мире, наверное, нет, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что граждане и предприниматели собрали 83 млрд рублей на развитие беспилотных систем. Глава государства поблагодарил россиян за сбор, который пойдет на нужды фронта.

До этого глава государства сказал, что Вооруженные силы РФ до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте в зоне СВО. По словам российского лидера, армия наступает по всем направлениям. Президент также высказался об этом на полях прямой линии, которая проходит в московском Гостином дворе.

Прямая линия совмещена с пресс-конференцией президента России и проходит в московском Гостином дворе в пятницу, 19 декабря. Здесь собрались представители отечественных и зарубежных СМИ. Всего на линию поступило около 3 млн обращений.