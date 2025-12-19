Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:50

«Бойцы, каких поискать»: Путин высказался о военных из Якутии

Путин: Якутия направляет на СВО бойцов, которым нет равных

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Республика Саха (Якутия) направляет на передовую бойцов, которым нет равных во всем мире, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, регион активно развивается.

Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать, во всем мире, наверное, нет, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что граждане и предприниматели собрали 83 млрд рублей на развитие беспилотных систем. Глава государства поблагодарил россиян за сбор, который пойдет на нужды фронта.

До этого глава государства сказал, что Вооруженные силы РФ до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте в зоне СВО. По словам российского лидера, армия наступает по всем направлениям. Президент также высказался об этом на полях прямой линии, которая проходит в московском Гостином дворе.

Прямая линия совмещена с пресс-конференцией президента России и проходит в московском Гостином дворе в пятницу, 19 декабря. Здесь собрались представители отечественных и зарубежных СМИ. Всего на линию поступило около 3 млн обращений.

Владимир Путин
Россия
Якутия
СВО
бойцы
военные
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил, как звонил одному из командиров на фронте
Путин ответил на вопрос о распределении студентов медвузов
В Севастополе была объявлена воздушная тревога
Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы
Путин указал, какая мода на самом деле нужна России
Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине $90 млрд от Евросоюза
Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год
Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу
Путин назвал ключевой фактор поддержания стабильности в мире
Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге
Путин назвал самого надежного друга России
Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть
Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми
Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы
Путин высказался о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет
Экономист ответил, когда в России может снизиться НДС
«Нас там не ждут»: Путин об отношениях России с НАТО
Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе
«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.