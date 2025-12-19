Глава Крыма встретился с иностранными журналистами

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с иностранными журналистами, сообщает «Крым 24». Регион посетили представители СМИ из Италии, США, Пакистана, Индонезии, Бразилии и Турции.

Аксенов рассказал иностранным журналистам о событиях 2014 года, настроении и отношении крымчан. На встрече также прошло обсуждение нынешней политической обстановки.

Помимо политических вопросов, участники события обсудили тему зарубежного бизнеса. На встрече глава республики подчеркнул, что Крым готов принять иностранных бизнесменов.

Ранее сообщалось, что иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Американские журналисты обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине.