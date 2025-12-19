Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:05

Путин отметил успехи добровольцев в зоне СВО

Путин предложил присвоить звание «гвардейской» бригаде «Ветераны»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Бойцы добровольческой бригады демонстрируют не только героизм, но и высочайший профессионализм в зоне СВО, заявил на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, успех «Ветеранов» кроется в ответственной подготовке к каждому заданию, передает корреспондент NEWS.ru.

Они грамотно, самым внимательным образом готовили каждую свою операцию, — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что эта бригада заслуживает звания «гвардейская». Это заявление стало ответом на многочисленные вопросы о поддержке добровольческих формирований, которые в 2025 году внесли значительный вклад в продвижение российских войск.

Президент также отметил доблесть военных из Якутии. По словам Путина, республика направляет на передовую бойцов, которым нет равных во всем мире. Он также отметил активное развитие региона.

Ранее Путин заявил, что граждане и предприниматели совместными усилиями собрали 83 млрд рублей на развитие беспилотных систем в стране. Глава государства поблагодарил россиян за сбор, который пойдет на нужды фронта.

ветераны
участники СВО
поддержка СВО
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил, как звонил одному из командиров на фронте
Путин ответил на вопрос о распределении студентов медвузов
В Севастополе была объявлена воздушная тревога
Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы
Путин указал, какая мода на самом деле нужна России
Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине $90 млрд от Евросоюза
Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год
Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу
Путин назвал ключевой фактор поддержания стабильности в мире
Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге
Путин назвал самого надежного друга России
Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть
Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми
Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы
Путин высказался о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет
Экономист ответил, когда в России может снизиться НДС
«Нас там не ждут»: Путин об отношениях России с НАТО
Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе
«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.