Путин отметил успехи добровольцев в зоне СВО

Бойцы добровольческой бригады демонстрируют не только героизм, но и высочайший профессионализм в зоне СВО, заявил на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, успех «Ветеранов» кроется в ответственной подготовке к каждому заданию, передает корреспондент NEWS.ru.

Они грамотно, самым внимательным образом готовили каждую свою операцию, — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что эта бригада заслуживает звания «гвардейская». Это заявление стало ответом на многочисленные вопросы о поддержке добровольческих формирований, которые в 2025 году внесли значительный вклад в продвижение российских войск.

Президент также отметил доблесть военных из Якутии. По словам Путина, республика направляет на передовую бойцов, которым нет равных во всем мире. Он также отметил активное развитие региона.

Ранее Путин заявил, что граждане и предприниматели совместными усилиями собрали 83 млрд рублей на развитие беспилотных систем в стране. Глава государства поблагодарил россиян за сбор, который пойдет на нужды фронта.