Шнуров отказался помогать бойцам СВО

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово поддерживать участников специальной военной операции, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Он предложил рассмотреть вопрос о приостановлении выступлений группы до окончания СВО.

Эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны, — написал Бородин.

Он отметил, что выбор Шнурова в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование.

В связи с этим, сегодня будут подготовлены обращения к губернаторам с просьбой рассмотреть вопрос об отмене концертов Шнурова в их регионах на период проведения специальной военной операции, — подытожил Бородин.

Ранее суд Санкт-Петербурга запретил пять песен Сергея Шнурова и группы «Ленинград», включая «Кандидат», «НЕТ Х…», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ», для исполнения на молодежную аудиторию. Экспертиза признала тексты опасными для детей и содержащими призывы к насилию. Суд заблокировал клипы на этих песнях и внес их в реестр запрещенных материалов в России.