День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:22

Шнуров отказался помогать бойцам СВО

Глава ФПБК Бородин рассказал, что Сергей Шнуров отказался помогать бойцам СВО

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово поддерживать участников специальной военной операции, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Он предложил рассмотреть вопрос о приостановлении выступлений группы до окончания СВО.

Эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны, — написал Бородин.

Он отметил, что выбор Шнурова в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование.

В связи с этим, сегодня будут подготовлены обращения к губернаторам с просьбой рассмотреть вопрос об отмене концертов Шнурова в их регионах на период проведения специальной военной операции, — подытожил Бородин.

Ранее суд Санкт-Петербурга запретил пять песен Сергея Шнурова и группы «Ленинград», включая «Кандидат», «НЕТ Х…», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ», для исполнения на молодежную аудиторию. Экспертиза признала тексты опасными для детей и содержащими призывы к насилию. Суд заблокировал клипы на этих песнях и внес их в реестр запрещенных материалов в России.

Сергей Шнуров
поддержка СВО
Виталий Бородин
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье хоронят забитого до смерти мигрантами Ерошевича
Подросток изнасиловал украинку в кустах возле Эйфелевой башни
Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа
Школьница скончалась после репетиции к Дню знаний
В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши
Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой
В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца
Подросток скончался из-за отказа в госпитализации
В Якутии мать лишили детей за «поминальную стопку» по погибшему на СВО
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 августа
Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе
Друг Николая Дроздова ответил на слухи о бросивших телеведущего дочерях
Копенгаген высказал претензии дипломату США из-за притязаний на Гренландию
Стало известно, когда увеличится размер социальных пенсий
Беспилотник ВСУ атаковал один из российских регионов
В четырех регионах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
Полиция задержала 30 мигрантов из Янино по делу о массовой драке
Шнуров отказался помогать бойцам СВО
Мать пропавшего Свечникова сообщила о проблемах при заплыве
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.