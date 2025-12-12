Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки

Рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) и российский музыкант Сергей Шнуров вошли в список артистов, преуспевших не только в музыке, сообщает Газета.Ru. Эминем оказался на первом месте по числу прослушиваний среди зарубежных музыкантов в сервисе «КИОН Музыка» за период с 1 июня по 1 декабря 2025 года.

Рэпер получил премию «Оскар» за песню к фильму «8 миля». Он также исполнил в картине главную роль. Рианна (Робин Риана Фенти) заняла вторую строчку. Помимо музыки она активно занята в бьюти- и фэшн-индустрии. Третье место у обладательницы «Золотого глобуса» и «Оскара» Леди Гаги (Стафани Джоанн Анджелина Джерманотта). Также обладатель этих наград Фрэнк Синатра оказался на четвертом месте. Топ-5 замыкает совмещающий музыку с актерской карьерой Джастин Тимберлейк.

Среди русскоязычных исполнителей наиболее популярными стали Сергей Шнуров, актриса Полина Гагарина, музыкант и актер Владимир Высоцкий, художник, артист, солист группы «Звери» Роман Билык и Виктор Цой.

Ранее сообщалось, что Эминем начал романтические отношения со своим стилистом и визажистом Катриной Малотой. По данным источников, женщина на протяжении некоторого времени помогает музыканту готовиться к съемкам клипов и фотосессиям. В остальное время Малота работает стилистом по прическам в Бирмингеме, штат Мичиган. Журналисты отмечают, что им неизвестно, как долго пара находится в отношениях.