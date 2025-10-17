Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:59

Эминему приписывают новый роман с визажисткой

TMZ: Эминем начал встречаться со своим стилистом Катриной Малотой

Эминем Эминем Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) начал романтические отношения со своим стилистом и визажистом Катриной Малотой, пишет TMZ. По данным источников, женщина на протяжении некоторого времени помогает музыканту готовиться к съемкам клипов и фотосессиям.

В остальное время Малота работает стилистом по прическам в Бирмингеме, штат Мичиган. Журналисты отмечают, что им неизвестно, как долго пара находится в отношениях.

Катрина Малота обладает большим опытом работы в индустрии развлечений. В ее профессиональном портфолио значится сотрудничество с такими известными артистами, как певец Робин Тик и легендарные рэперы Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) и 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III).

Представители издания пытались получить комментарии от Катрины Малоты и пресс-секретаря Эминема, но на момент публикации материала ответа не получили. Известно, что 17 октября рэпер отмечает свое 53-летие.

Ранее Эминем стал дедушкой, когда его дочь Хейли Джейд Скотт родила первого ребенка. Малыша, который появился на свет в апреле, назвали Эллиот Маршалл Макклинток.

Эминем
США
рэперы
романы
