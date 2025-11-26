День матери
26 ноября 2025 в 13:52

Названы популярные артисты, которых могут не позвать на «Голубые огоньки»

Глава ФПБК Бородин: Лепс и Лолита не должны выступать на «Голубом огоньке»

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские музыкальные артисты, такие как Григорий Лепс, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров, не должны выступать на «Голубых огоньках», заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, перечисленные публичные лица полностью дискредитировали себя не только словами, но и серьезными проступками, нанеся ущерб культурному имиджу страны.

ФПБК хочет обратиться в Минкультуры с просьбой не показывать некоторых артистов в «Голубых огоньках». В частности, это Лепс, Шнуров, кто принимал участие в «голой вечеринке», Милявская, Киркоров. Я перечисляю тех лиц, которые попали в зону критики и дискредитировали себя не просто словами, а проступками. Это люди, которых не мы не хотим видеть, а наши граждане. Мы считаем, что эти знаменитости дискредитируют не только себя как артисты, но и нашу культуру в целом. Они несут нездоровую пропаганду в массы, хотя на них равняется молодежь, пояснил Бородин.

Он добавил, что в список нежелательных гостей также должны попасть певица Кристина Орбакайте и исполнитель Валерий Меладзе, давно проживающие за пределами России. По словам главы ФПБК, на «Голубые огоньки» надо звать героев СВО и тех звезд, кто выступает для бойцов на линии боевого соприкосновения.

Ходят слухи, что Лепс выходит на сцену в пьяном состоянии. Шнуров ругается матом на концертах, использует нецензурную лексику в песнях. Лолита говорила о «клятых москалях». Считаю, нельзя ни в коем случае звать Орбакайте и Меладзе. Эти люди давно покинули Россию и живут на Западе. На «Голубые огоньки» нужно звать бойцов СВО, звезд, которые ездят выступать на фронт. А те, кого я перечислил, недостойны участвовать в новогодних мероприятиях, — подытожил Бородин.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил, что солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева может получить за одно выступление на новогодних корпоративах от 14 до 20 млн рублей. По его словам, такая высокая стоимость связана со второй волной популярности певицы, которую спровоцировала молодежная аудитория в социальных сетях.

