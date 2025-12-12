Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Лолита похвасталась, что скоро сможет бесплатно ездить на метро

Лолита получила разрешение на бесплатный проезд в метро

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская расскала, что в Москве она может бесплатно пользоваться общественным транспортом, о чем сообщила в своем Telegram-канале. Артистка получила разрешение на оформление проездного документа, который она ранее должна была оформить через «Госуслуги».

Это уже норма – на работу ездить на метро. Вы не понимаете, что в Москве творится. Посмотрите, какая пустота, чистота, — поделилась исполнительница.

Ранее Милявская в первый раз за последние 10 лет решила воспользоваться московским метро. Причиной стало желание избежать опоздания на рейс в Бишкек из-за сильных пробок на дорогах. Артистка выбрала аэроэкспресс и метро вместо такси, опасаясь задержек в пути.

До этого исполнительница опровергла обвинения в том, что призывала покупать виллы на Бали у предпринимателя Сергея Домогацкого. Она заявила, что рассказывала о бизнесе застройщика из добрых побуждений и бесплатно, чтобы поддержать отечественного производителя. Вместе с бизнесменом они разыгрывали дом, и одна из российских семей получила жилье в подарок. О виллах на Бали, по словам артистки, речи не шло.

