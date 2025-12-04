«Надеюсь, доеду»: Лолита оказалась под землей

Певица Лолита Милявская впервые за 10 лет воспользовалась московским метро, чтобы не опоздать на рейс в Бишкек из-за сильных пробок. Она пояснила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что выбрала аэроэкспресс и подземку вместо такси, опасаясь задержек.

Чтобы быть до конца честной, дорога в Бишкек у меня уже тяжелая. Такие пробки! Ребят, я не была в метро лет 10! Поехала на аэроэкспрессе, надеюсь, доеду, — сказала артистка.

Ранее в своем блоге певица Милявская опубликовала видео, где назвала себя «тарелочницей» и призвала не отказывать себе во вкусной пище. Она рассказала, что за день употребила четыре круассана, а на ночь позволила себе макароны.

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщил, что пострадавшие от мошенников подали иск в Генеральную прокуратуру на телеведущую Ксению Собчак и Милявскую. По данным канала, причиной стал обман при продаже вилл на Бали, а артисток обвиняют в рекламе недобросовестного строительного оператора.

Позже артистка заявила, что не призывала к покупке вилл на Бали у бизнесмена Сергея Домогацкого. По ее словам, она действительно рассказывала о его бизнесе, но делала это безвозмездно и из добрых побуждений, желая «поддержать отечественного производителя».