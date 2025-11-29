Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали Mash: пострадавшие от рук мошенников на Бали подали иск к Собчак и Милявской

Telegram-канал Mash передает, что пострадавшие от рук мошенников обратились в Генпрокуратуру с иском к телеведущей Ксении Собчак и певице Лолите Милявской. По данным канала, поводом стало мошенничество с продажей вилл на Бали, Собчак и Лолиту обвинили в рекламировании недобросовестного застройщика.

В материале сказано, что, помимо участия в афере, сотрудники ведомства проверят журналистку и исполнительницу на уплату налогов с рекламы. По данным канала, на компанию застройщика Сергея Домогацкого подано уже порядка 30 заявлений. В публикации указывается, что на обманутых клиентах бизнесмен мог заработать больше 31 млрд рупий (около 150 млн рублей).

Ранее Собчак опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, на котором продемонстрировала роскошные кольца общей стоимостью почти 6 млн рублей. Образ она дополнила ярким атласным платьем, черными босоножками и леопардовой шубой.

До этого Лолита опубликовала в Сети видео, в котором назвала себя «тарелочницей» и призвала не ограничивать себя во вкусной еде. Она заявила, что в течение дня съела четыре круассана, а на ночь — макароны.