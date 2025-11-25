День матери
25 ноября 2025 в 17:01

Собчак похвасталась кольцом за 6 млн рублей

Собчак показала кольцо с лошадями от Liza Borzaya и пошутила о своем прозвище

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, на котором продемонстрировала роскошные кольца общей стоимостью почти 6 млн рублей. Образ она дополнила ярким атласным платьем, черными босоножками и леопардовой шубой.

Главным акцентом образа стали кольца бренда Liza Borzaya в форме коней, которые Собчак предпочла носить вместе. Одно изделие, инкрустированное бриллиантами, оценено в 3,7 млн рублей, а второе — в 2,2 млн рублей. В подписи к публикации телеведущая обыграла свою известную ассоциацию с лошадью:

Я уже вовсю готовлюсь к «своему» году, хотя по китайскому гороскопу я петух. Но год-то мой! По праву ваших шуток, которые со мной всю жизнь. И, кстати, смотрю на себя в молодости — ну ведь красивая девка была <...>, а вы все «лошадь-лошадь»… несправедливо, — добавила Собчак.

Ранее Собчак публично извинилась перед режиссером Никитой Михалковым за прошлые обвинения о его причастности к «голой» вечеринке. Она также попросила прощения у многочисленных подписчиков киноработника и подчеркнула отсутствие доказательств вовлеченности в резонансный инцидент.

