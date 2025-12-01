Беременная Лерчек неожиданно сняла кольцо на безымянном пальце

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала в суд для рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе более 250 млн рублей из России в Дубай без кольца на безымянном пальце, передает корреспондент NEWS.ru. В прошлой раз на ее руке было заметно украшение, похожее на помолвочное кольцо.

На заседание суда Лерчек приехала в сопровождении отца своего будущего ребенка — 37-летнего аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини. У инфлюенсера уже есть трое детей, рожденных в браке с бывшим мужем Артемом Чекалиным. Пока неизвестно, собираются ли возлюбленные узаконить отношения.

Ранее Лерчек впервые снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка. 33-летняя блогерша, находящаяся под домашним арестом, позировала в белом платье вместе с 37-летним избранником. Фотографии появились на его странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), поскольку блогеру запрещено пользоваться интернетом.

До этого член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева допустила, что Лерчек может родить в СИЗО, если ей не дадут отсрочку. По словам члена СПЧ, в случае, если блогер будет признана виновной и приговорена к реальному лишению свободы, ее возьмут под стражу до рассмотрения апелляции.