23 ноября 2025 в 21:57

Собчак публично извинилась перед Михалковым

Собчак публично извинилась перед Михалковым за историю с «голой» вечеринкой

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед режиссером Никитой Михалковым за прошлые обвинения о его причастности к «голой» вечеринке. Так же в Telegram-канале она попросила прощения у многочисленных подписчиков киноработника и подчеркнула отсутствие доказательств вовлеченности в резонансный инцидент.

Всегда хочется верить, что талантливый человек не будет поступать мелочно. Хорошо, что история про влияние Михалкова на президента оказалась неправдой, — сказано в публикации.

Ранее популярный российский рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) опубликовал в Telegram-канале видео с извинениями после того, как он выкрикнул лозунг движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на концерте в Москве. По его словам, он произнес воровской тост, «абсолютно не подумав».

До этого телеведущая Анастасия Ивлеева попала в новый скандал после того, как обвинила блогеров во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Ее версию резко осудили взломанные знаменитости Ида Галич и Ксения Бородина.

