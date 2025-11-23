Собчак публично извинилась перед Михалковым Собчак публично извинилась перед Михалковым за историю с «голой» вечеринкой

Телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед режиссером Никитой Михалковым за прошлые обвинения о его причастности к «голой» вечеринке. Так же в Telegram-канале она попросила прощения у многочисленных подписчиков киноработника и подчеркнула отсутствие доказательств вовлеченности в резонансный инцидент.

Всегда хочется верить, что талантливый человек не будет поступать мелочно. Хорошо, что история про влияние Михалкова на президента оказалась неправдой, — сказано в публикации.

