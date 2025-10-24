Ивлеева попала в новый скандал после «разоблачения» взломанных блогеров Ивлеева поссорилась с Галич и Бородиной из-за взлома блогеров

Телеведущая Анастасия Ивлеева попала в новый скандал после того, как обвинила блогеров во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Ее версию, изложенную в Telegram-канале, резко осудили взломанные знаменитости Ида Галич и Ксения Бородина.

Ивлеева поддержала теорию о том, что популярные блогеры специально поделились аккаунтами со скамерами, которые обманули тысячи россиян. По ее информации, владельцы крупных аккаунтов якобы могли получить процент от мошенников. В ответ недавно взломанная Бородина предположила, что оппонентка «куриным пометом надышалась», и припомнила ей «голую вечеринку». А Галич заявила, что в такой ситуации меньше всего хочется видеть похожие посты.

В итоге на канале Ивлеевой появился пост, где утверждалось, что мнение на ситуацию выразила редакция ее ресурса. Авторы сообщили, что подсветили историю со взломами с разных точек зрения.

Ранее пользователи Сети заявили, что Ивлеева скопировала свое шоу «Чегеря» с британской программы «Ферма Кларксона». В Instagram (деятельность в РФ запрещена) пользовательница по имени Гульнара заметила схожесть видео вплоть до кадров.