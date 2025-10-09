Ивлееву обвинили в плагиате

Пользователи Сети заявили, что телеведущая Анастасия Ивлеева скопировала свое шоу «Чегеря» с британской программы «Ферма Кларксона». В Instagram (деятельность в РФ запрещена) пользовательница по имени Гульнара заметила схожесть видео вплоть до кадров.

Не просто концепция, не просто сюжет, не просто препоны один в один, которые возникают у героев, не просто все эти истории с беременными коровами, УЗИ, пасекой с плечами, но даже кадры, — сказала девушка.

По мнению Гульнары, Ивлеева похожа на «гопника» из-за частого использования мата. Она также назвала скудным вокабуляр ведущей.

Ранее ветеран боевых действий в Афганистане и известный адвокат Александр Трещев, который подал в суд на певицу Аллу Пугачеву, заявил, что Ивлееву «использовали» в «голой» вечеринке. Он сомневается, что у звезды соцсетей были злые намерения.

Кроме того, Ивлеева представила новый выпуск YouTube-шоу «Чегеря», снятый на ферме мужа Филиппа Бегака в Брянской области, в котором она показала сельские будни, работу на пасеке и приготовление продуктов, а вечером супруги устроили романтическое свидание на воде. К молодоженам также приехала племянница Ксения — ее Ивлеева тоже познакомила с хозяйством.